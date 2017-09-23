Güvercin besleyen adam, yavru güvercinine uçmayı öğretirken kedi kaptı.

UÇMAYI ÖĞRETİYORDU

Kameralar tarafından kaydedilen olayda, güvercin yetiştiricisi adam yavru güvercinine uçmayı öğretirken, güvercinin yere indiği sırada bir kedi koşarak geldi ve yavru güvercini kapıp kaçtı. Anında yakalamaya çalışan adam ne yazık ki kediye yetişemedi.

Kaynak: haberinburada