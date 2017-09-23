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Yavru güvercinine uçmayı öğretirken, kedi kaptı!

YAVRU GÜVERCİNİNE UÇMAYI ÖĞRETİRKEN, KEDİ KAPTI!

Güvercin yetiştiricisi adam, yavru güvercinine uçmayı öğrettiği sırada bir kedi koşarak gelip güvercini kaptı.

Tarih : 23 Eylül 2017, 17:50
Puan Ver : Yavru Güvercinine Uçmayı Öğretirken, Kedi Kaptı!(5/10)1

Güvercin besleyen adam, yavru güvercinine uçmayı öğretirken kedi kaptı.



UÇMAYI ÖĞRETİYORDU



Kameralar tarafından kaydedilen olayda, güvercin yetiştiricisi adam yavru güvercinine uçmayı öğretirken, güvercinin yere indiği sırada bir kedi koşarak geldi ve yavru güvercini kapıp kaçtı. Anında yakalamaya çalışan adam ne yazık ki kediye yetişemedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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