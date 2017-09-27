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YAZ SAATİ UYGULAMASI İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI


Yaz Saati Uygulaması İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı
Tarih : 27 Eylül 2017, 15:20
Puan Ver : Yaz Saati Uygulaması İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı(10/10)6

Yaz saati uygulaması için Danıştay Dava İdareleri Kurulu'ndan yürütmeyi durdurma kararı geldi. Kararda, Bakanlar Kurulu'na verilen yetkinin bir defaya mahsus uygulanabileceği gerekçesiyle verildiği açıklandı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta yaz saati uygulanması hakkındaki için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

SÜREKLİLİK YETKİSİ YOK

27 Mart 2016 gününden itibaren uygulanmaya başlanan ve her yıl uygulanacak olan yaz saati uygulamasında yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararda Bakanlar Kurulu'na verilen yetkinin bir defaya mahsus uygulanabileceği, gerekçesiyle verildiği açıklandı. Kararda, Bakanlar Kurulu'nun ilgili düzenleme için süreklilik arz edecek şekilde kullanılması yönünde bir yetki verilmediği hatırlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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