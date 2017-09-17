YEDEK BIRAKILAN VOLKAN DEMİREL, MAÇ ÖNCESİ ISINMAYA ÇIKMADI
Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'la karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kalede Volkan Demirel yerine Kameni'ye şans verdi.
VOLKAN ISINMAYA ÇIKMADI
Karşılaşmada kulübede yer alan Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı. Genelde 3 kalecisi ile birden ısınmaya çıkan sarı lacivertlilerde kaptan Volkan Demirel çıkmayı tercih etmeyince 3. kaleci Erten ve Kameni ikilisi ısınmak için sahada yer aldılar.
Kaynak: haberinburada
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