Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'la karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kalede Volkan Demirel yerine Kameni'ye şans verdi.

VOLKAN ISINMAYA ÇIKMADI

Karşılaşmada kulübede yer alan Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı. Genelde 3 kalecisi ile birden ısınmaya çıkan sarı lacivertlilerde kaptan Volkan Demirel çıkmayı tercih etmeyince 3. kaleci Erten ve Kameni ikilisi ısınmak için sahada yer aldılar.

Kaynak: haberinburada