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yeni ağır ceza mahkemeleri faaliyete geçiyor

YENİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ FAALİYETE GEÇİYOR

Ankara 15, 16 ve 17. Ağır Ceza Mahkemeleri 23 Ocak 2017 itibarıyla faaliyete geçirilecek.

Tarih : 16 Ocak 2017, 17:34
Puan Ver : Yeni Ağır Ceza Mahkemeleri Faaliyete Geçiyor(6/10)6


Ankara 15, 16 ve 17. Ağır Ceza Mahkemeleri 23 Ocak 2017 itibarıyla faaliyete geçirilecek. Başta FETÖ çatı davası ve KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davalar olmak üzere önemli davalara bakan Ankara 2. ve 4. Ağır Ceza Mahkemelerindeki dosyalar bu yeni mahkemelere dağıtılacak.



Ankara'da üç yeni ağır ceza mahkemesi kurulacak. Ankara 15,16 ve 17. Ağır Ceza Mahkemeleri 23 Ocak 2017 tarihi itibarıyla faaliyete geçirilecek.



"Bazı yer adli yargı hakimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye yönelik taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararı" Kurulun internet sitesinde yayınlandı.



Karar ile HSYK'nın daha önce yayınlanan ihtisaslaşmaya ilişkin kararları dikkate alınarak, bazı yerlerde yeni mahkemeler faaliyete geçirildi, bazı yerlerdeki mahkemelerin faaliyetleri durduruldu.



Buna göre, Ankara'da üç yeni ağır ceza mahkemesi kurulacak. Ankara 15,16 ve 17. Ağır Ceza Mahkemeleri 23 Ocak 2017 tarihi itibarıyla faaliyete geçirilecek.



Başta FETÖ çatı davası ve KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davalar olmak üzere önemli davalara bakan Ankara 2 .ve 4. Ağır Ceza Mahkemelerindeki dosyaların üçte biri yeni kurulan üç mahkemeye gönderilecek. Ankara 2, 4, 13, 14, 15, 16 ve 17. Ağır Ceza Mahkemelerine genel soruşturmalara ilişkin dosya verilmeyecek.



Ankara'da beş Asliye Ceza Mahkemesinin faaliyeti durduruldu



Karara göre, Ankara 40, 41, 42, 43 ve 44. Asliye Ceza Mahkemelerinin faaliyetleri bugün itibarıyla durduruldu. Bu mahkemelerdeki dosyalar, Ankara 1-39. Asliye Ceza Mahkemelerine dağıtılacak.



Antalya 11. Asliye Hukuk Mahkemesi de 23 Ocak 2017 itibarıyla faaliyete geçirilecek.



Karara göre ayrıca, Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliğinin faaliyeti durduruldu, buradaki dosyalar 3. Sulh Ceza Hakimliğine devredilecek.



Diyarbakır'da da yedi yeni mahkeme kurulacak. Diyarbakır 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, 12. Asliye Ceza Mahkemesi, 13. Asliye Ceza Mahkemesi, 14. Asliye Ceza Mahkemesi, Diyarbakır 4. İş Mahkemesi, Diyarbakır 5. İş Mahkemesi, Diyarbakır 6. İş Mahkemesi 23 Ocak 2017 itibarıyla faaliyete geçirilecek.



 



kaynak:yenişafak








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