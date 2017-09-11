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YENİ AKİT GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ KADİR DEMİREL'İN KATİL ZANLISI YAKALANDI!


Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in Katil Zanlısı Yakalandı!
Tarih : 11 Eylül 2017, 18:00
Puan Ver : Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in Katil Zanlısı Yakalandı!(9/10)5

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil İzmir Konak'ta, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Ayrıntılar birazdan geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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