Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı

YENİ AKİT YAYIN YÖNETMENİNİ ÖLDÜREN DAMADIN, İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: PİŞMANIM


Yeni Akit Yayın Yönetmenini Öldüren Damadın, İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Pişmanım
Tarih : 12 Eylül 2017, 11:00
Puan Ver : Yeni Akit Yayın Yönetmenini Öldüren Damadın, İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Pişmanım(7/10)3

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil aylar sonra dün İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Önce kaçmaya çalışan, sonra ağlayan Demirel'in ilk ifadesinde pişman olduğunu söylediği belirtildi.

İZMİR'DE ÇİMLERDE YATARKEN YAKALANMIŞTI

Dün Cumhuriyet Meydanı'nda öğle saatlerinde çimlerin üzerinde yatan bir şahıstan şüphelenen güven timi ekipleri şüpheli şahsa kimlik sordu. Şüpheli hareketleriyle de dikkat çeken şahıs önce ekiplere kendisine ait olmayan bir kimlik gösterdi ancak bu arada da kaçmaya başlayan şahıs güven timi ekiplerince hemen yakalandı.

Yapılan aramada üzerinde yüklü miktarda para çıkan şüphelinin bunun üzerine sorulara verdiği yanıtlardan Yeni Akit Gazetesi Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil olduğu ortaya çıktı.ÜZERİNDE 6 BİN TL ÇIKTI, YUNANİSTAN'A KAÇACAKMIŞ

Karanfil'in İzmir üzerinden anlaştığı insan kaçakçıları kanalıyla kaçak göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Karanfil'in cebinde bulunan yaklaşık 6 bin TL'yi de Yunanistan'a kaçmakta kullanmak üzere yanında taşıdığı iddia edildi.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI, İLK SÖZÜ 'PİŞMANIM' OLDU

İzmir Asayiş Müdürlüğü'ne götürülen Karanfil'in ağlayarak tepki verdiği öğrenildi. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde İstanbul'dan gelecek ekibe teslim edilmeyi bekleyen Demirel'in ilk söylediği sözün 'pişmanım' olduğu da öğrenildi.TANINMAMAK İÇİN SAKALLARINI UZATMIŞ

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan kayınpederi Kadir Demirel'i 29 Mayıs'ta öldürdükten sonra kayıplara karışan Cemil Karanfil'in tanınmamak için sakalını daha uzattığı ifade edildi.

İSTANBUL'A GETİRİLEN DAMAT, SORULARA CEVAP VERMEDİ

İzmir'deki işlemleri tamamlanan Karanfil, İstanbul'dan giden özel ekip tarafından İstanbul'a getirildi. Asayiş Şube Cinayet Bürosu'na getirilen Karanfil, soruları cevapsız bıraktı.Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yeni  Akit  Yayın  Yönetmenini  Öldüren  Damadın  İlk  İfadesi  Ortaya  Çıktı  Pişmanım  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER