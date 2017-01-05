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yeni bir organımız oldu: mezenter!

YENİ BİR ORGANIMIZ OLDU: MEZENTER!

İnsan sindirim sisteminde gizlenmiş yeni bir organ keşfedildi.

Tarih : 05 Ocak 2017, 09:23
Puan Ver : Yeni Bir Organımız Oldu: Mezenter!(10/10)12





İnsan sindirim sisteminde gizlenmiş yeni bir organ keşfedildi: "Bağırsak askısı" ya da "mezenter" olarak belirtilen organı keşfeden İrlandalı bilim insanı J. Calvin Coffey, bu gelişmeyle birlikte 100 yıllık anatomi bilgisinin de yanlış olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.



Coffey, organın tek parça ve sürekli bir yapı olduğunun ispatlandığına dikkat çekiyor. Ancak organın ne işe yaradığı henüz tam olarak bilinmiyor. Coffey ve ekibi, yeni hedefi "Organın fonksiyonlarını anlamak" olarak tanımladı.



 



kaynak:sabah










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