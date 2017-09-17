Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce birlikte çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı.

TÜM TÜRKİYE'NİN MERAK ETTİĞİ İSİM OLDU

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Mehmet Görmez'in istifasının ardından boşalan koltuğa, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş atandı. Atamanın ardından Prof. Dr. Ali Erbaş bir anda tüm Türkiye'nin merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Kısa süre içerisinde ortaya çıkan bir fotoğraf ise dikkat çekti.

YILLAR ÖNCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Mustafa Kamacı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Ali Erbaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Kamacı, fotoğrafın 1995 veya 1996 yıllında Sakarya'da çekildiğini ifade etti.

Kaynak: haberinburada