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YENİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI İLE ERDOĞAN'IN 21 YIL ÖNCE ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI


Yeni Diyanet İşleri Başkanı ile Erdoğan'ın 21 Yıl Önce Çektirdikleri Fotoğraf Ortaya Çıktı
Tarih : 17 Eylül 2017, 01:30
Puan Ver : Yeni Diyanet İşleri Başkanı İle Erdoğan'ın 21 Yıl Önce Çektirdikleri Fotoğraf Ortaya Çıktı(5/10)1

Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce birlikte çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı.

TÜM TÜRKİYE'NİN MERAK ETTİĞİ İSİM OLDU

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Mehmet Görmez'in istifasının ardından boşalan koltuğa, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş atandı. Atamanın ardından Prof. Dr. Ali Erbaş bir anda tüm Türkiye'nin merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Kısa süre içerisinde ortaya çıkan bir fotoğraf ise dikkat çekti.

YILLAR ÖNCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Mustafa Kamacı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Ali Erbaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Kamacı, fotoğrafın 1995 veya 1996 yıllında Sakarya'da çekildiğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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