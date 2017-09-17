YENİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI İLE ERDOĞAN'IN 21 YIL ÖNCE ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI
Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce birlikte çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı.
TÜM TÜRKİYE'NİN MERAK ETTİĞİ İSİM OLDU
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Mehmet Görmez'in istifasının ardından boşalan koltuğa, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş atandı. Atamanın ardından Prof. Dr. Ali Erbaş bir anda tüm Türkiye'nin merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Kısa süre içerisinde ortaya çıkan bir fotoğraf ise dikkat çekti.
YILLAR ÖNCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI
Mustafa Kamacı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Ali Erbaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Kamacı, fotoğrafın 1995 veya 1996 yıllında Sakarya'da çekildiğini ifade etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar