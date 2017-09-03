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Yeni Dizisinden Kovulan Nurseli İdiz Konuştu: Bu İş Burada Bitmez

YENİ DİZİSİNDEN KOVULAN NURSELİ İDİZ KONUŞTU: BU İŞ BURADA BİTMEZ

Nurseli İdiz, alkol problemi yüzünden oyundan çıkarılmıştı. Daha sonra yeni başlayacağı dizisinden de çıkarılınca İdiz, "Bu iş burada bitmez." diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Tarih : 03 Eylül 2017, 11:40
Puan Ver : Yeni Dizisinden Kovulan Nurseli İdiz Konuştu: Bu İş Burada Bitmez(10/10)6

Alkol problemi iddia edilerek "Aşk-ı Memduh" adlı tiyatro oyununundan çıkarılan Nurseli İdiz'in yeni sezonda ekrana gelecek "Siyah İnci" dizisindeki rolü de tehlikeye girdi. Oyuncu, "Tiyatroda yaşanan olayı bahane gösteriyorlar. Bu iş böyle kalmayacak" dedi.

"TİYATRODA YAŞANAN OLAY BAHANE"

Başrolünü paylaştığı "Aşk-ı Memduh" adlı oyunun ikinci perdesinde sahneye çıkamayan Nurseli İdiz'e bir kötü haber de yeni sezonda rol alacağı diziden geldi. Alkol problemi nedeniyle oyun kadrosundan çıkarılan İdiz, diziden de gönderiliyor. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, "Siyah İnci" dizisinin kadrosundan açıklama yapılmadan çıkarıldığını söyledi: "Yerime Neriman Uğur alınmış. Tiyatroda yaşanan olayı bahane gösterip diziden kovuldum. Olay olduğunda setim başlamamıştı. Hiçbir neden, gerekli bir açıklama yok. Ben Nurseli İdiz'im, ona göre hareket edecekler. Çocuk gibi gel git yapmayacaklar. Ben üç ay boyunca hazırlık yaptım, okuma provalarına gittim. Sözüm ona, oyuncular benimle çalışmak istememiş. Dizideki oyuncuların yarısı arkadaşım. Hangi oyuncu benimle çalışmak istemedi, onu da öğrenmek istiyorum. Bu iş böyle kalmayacak" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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