Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

yeni dönem abd-rusya ilişkileri için ilk açıklama

YENİ DÖNEM ABD-RUSYA İLİŞKİLERİ İÇİN İLK AÇIKLAMA

Lavrov,Trump ile Putin'in pek çok dış politika konusunda aynı görüşte olduklarını söyledi

Tarih : 23 Ocak 2017, 14:24
Puan Ver : Yeni Dönem Abd-Rusya İlişkileri İçin İlk Açıklama(10/10)7


Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pek çok dış politika hedefleri üzerinde aynı görüşte olduklarını söyledi. Lavrov bu açıklamayı konuk Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yaptı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Yeni  Dönem  Abd-Rusya  İlişkileri  İçin  İlk  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER