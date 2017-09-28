İstanbul'da Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan İBB Başkanlığı için seçim yapıldı.

İLK TURU UYSAL ÖNDE BİTİRDİ

İlk tur seçimlerde AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal 179 oy alırken CHP adayı Ekrem İmamoğlu 126 oy aldı. Ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için ilk turda İBB Başkanı belirlenemedi.

İKİNCİ TURDA DA SONUÇ YOK

İkinci tur sonucunda ise, Mevlüt Uysal 179, Ekrem İmamoğlu 128 oy aldı. İlk iki turdan sonuç çıkmayınca, üçüncü ve son tura geçildi.

156 oy alan adayın İBB Başkanlık koltuğuna oturacağı üçüncü turda AK Parti'nin adayı MEvlüt Uysal 179 oy aldı CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise 128 oyda kaldı. Böylece Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni belediye başkanı oldu.

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

Mevlüt Uysal, İBB başkanlığına seçilmeden önce Başakşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. 2014 yılındaki yerel seçimlerde yüzde 50 oy almıştı.

1966 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğan ve 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Uysal, siyasete atılmadan önce avukatlık yapıyordu.

Uysal, bir dönem AK Parti'nin Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı ile ortak avukatlık bürosu kurdu.

Uysal, 2001 yılında AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte siyasete atıldı. İlk olarak Küçükçekmece İlçe Teşkilatı'nın kurucu başkanlığı görevini yürüttü.

Başakşehir ve Bahçeşehir'in Başakşehir altında birleştirilmesinin ardından bu ilçede belediye başkanlığı için 2009 yerel seçimlerinde adaylığını koydu ve kazandı. 2014'te bir kez daha seçildi.

Yeni İBB Başkanı, evli ve dört çocuk babası.

Kaynak: haberinburada