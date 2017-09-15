YENİ KİMLİK ÇIKARACAKLAR DİKKAT! VALİLİKTEN RANDEVU UYARISI
Nüfus Müdürlüklerinin önündeki yoğunluğa dikkat çeken Bursa Valiliği, ''Yeni kimlik kartlarının yenilenme süresi 3 yıl. Aciliyeti olmayanlar randevuyla başvursun'' çağrısı yaptı.
Yeni kimlik kartlarının yıl sonuna kadar yenilenme mecburiyeti olduğu yönünde kamuoyundaki yanlış haberler, Nüfus Müdürlüğü görevlilerine zor anlar yaşatıyor. Bursa Valiliği "Yeni kimlik kartlarının yenilenme süresi 3 yıl. Yeni kimlik kartı başvurusu acil olmayan vatandaşlarımız randevu alarak müracaat etmeli" açıklaması yaptı.
KİMLİKLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN 3 YIL SÜRE VAR
Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bilindiği gibi 02.01.2017 tarihinden itibaren ülke genelinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi uygulanmaya başlanmıştır. Bu güne kadar ilimizde 353 bin 835 vatandaşımızın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu alınmış ve 342 bin 851 vatandaşımızın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı teslim edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı değiştirme süresi Bakanlığımızca 3 yıl olarak belirlenmesine rağmen son günlerde vatandaşlarımızdan alınan bilgilere göre kamuoyunda kimlik kartının yıl sonuna kadar değiştirilmesi gerektiği hususlarında bilgiler yer aldığı anlaşılmıştır. Söz konusu söylentilerden dolayı nüfus müdürlüklerine yoğun talepler yaşanmakta ve bu durum da aşırı yoğunluğa sebebiyet vermektedir. Oluşan yoğunluktan dolayı acil olanların (kayıp, doğum v.b.) işlemleri uzamaktadır."
"ZAMANI GELDİĞİNDE HİÇ SIRA BEKLEMEDEN BAŞVURU YAPABİLECEKLERDİR"
"Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu acil olmayan vatandaşlarımızın randevu sisteminden randevu alarak müracaat yaptıkları takdirde zamanı geldiğinde hiç sıra beklemeden başvurularını yapabilecekler. Bundan dolayı Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluk azalırken gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımız da işlemlerini rahatlıkla yapabileceklerdir"
Kaynak: Hürriyet
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar