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Yeni kimlik çıkaracaklar dikkat! Valilikten randevu uyarısı

YENİ KİMLİK ÇIKARACAKLAR DİKKAT! VALİLİKTEN RANDEVU UYARISI

Nüfus Müdürlüklerinin önündeki yoğunluğa dikkat çeken Bursa Valiliği, ''Yeni kimlik kartlarının yenilenme süresi 3 yıl. Aciliyeti olmayanlar randevuyla başvursun'' çağrısı yaptı.

Tarih : 15 Eylül 2017, 14:00
Puan Ver : Yeni Kimlik Çıkaracaklar Dikkat! Valilikten Randevu Uyarısı(7/10)3

Yeni kimlik kartlarının yıl sonuna kadar yenilenme mecburiyeti olduğu yönünde kamuoyundaki yanlış haberler, Nüfus Müdürlüğü görevlilerine zor anlar yaşatıyor. Bursa Valiliği "Yeni kimlik kartlarının yenilenme süresi 3 yıl. Yeni kimlik kartı başvurusu acil olmayan vatandaşlarımız randevu alarak müracaat etmeli" açıklaması yaptı.

KİMLİKLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN 3 YIL SÜRE VAR

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bilindiği gibi 02.01.2017 tarihinden itibaren ülke genelinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi uygulanmaya başlanmıştır. Bu güne kadar ilimizde 353 bin 835 vatandaşımızın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu alınmış ve 342 bin 851 vatandaşımızın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı teslim edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı değiştirme süresi Bakanlığımızca 3 yıl olarak belirlenmesine rağmen son günlerde vatandaşlarımızdan alınan bilgilere göre kamuoyunda kimlik kartının yıl sonuna kadar değiştirilmesi gerektiği hususlarında bilgiler yer aldığı anlaşılmıştır. Söz konusu söylentilerden dolayı nüfus müdürlüklerine yoğun talepler yaşanmakta ve bu durum da aşırı yoğunluğa sebebiyet vermektedir. Oluşan yoğunluktan dolayı acil olanların (kayıp, doğum v.b.) işlemleri uzamaktadır."

"ZAMANI GELDİĞİNDE HİÇ SIRA BEKLEMEDEN BAŞVURU YAPABİLECEKLERDİR"

"Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu acil olmayan vatandaşlarımızın randevu sisteminden randevu alarak müracaat yaptıkları takdirde zamanı geldiğinde hiç sıra beklemeden başvurularını yapabilecekler. Bundan dolayı Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluk azalırken gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımız da işlemlerini rahatlıkla yapabileceklerdir"

Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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