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Yeni Malatyaspor ,Abdullah Avcı'nın yardımcısı Erol Bulut'la anlaştı

YENİ MALATYASPOR ,ABDULLAH AVCI'NIN YARDIMCISI EROL BULUT'LA ANLAŞTI

Ertuğrul Sağlam'ın takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör arayan Yeni Malatyaspor, Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut'u takımın başına getirmek istiyor.

Tarih : 26 Eylül 2017, 19:50
Puan Ver : Yeni Malatyaspor ,Abdullah Avcı'nın Yardımcısı Erol Bulut'la Anlaştı(10/10)6

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, genç teknik adam Erol Bulut'u takımın başına getirmek istediklerini söyledi. Kendisiyle anlaştıklarını söyleyen Gevrek, "Kulübünden izin almaya çalışıyoruz" dedi.

ABDULLAH AVCI'NIN YARDIMCILIĞINI YAPIYORDU

Süper Lig'in 6. haftasını Kardemir Karabükspor galibiyetiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor'un Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak görev yapan Erol Bulut'a imza attırmaya yakın olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin belirlenen teknik adam isimlerinden Erol Bulut ile bir görüşme yaptığı ve sunduğu teklife olumlu yanıt aldığı ifade ediliyor.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Bugün genç teknik adamın kulübüyle de görüşüp izin alacağı belirtilen Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, daha sonra basın önünde imza töreni düzenleyeceği öğrenildi.

Erol Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor'un 2. Lig'de mücadele ettiği dönemde Teknik Direktör Özcan Kızıltan'ın yardımcısı olarak görev yapmıştı. Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni teknik direktörün bugün belli olması bekleniyor.

MALATYASPOR BAŞKANI: GENÇ BİR İSİMİN DAHA FAZLA ŞEY KATACAĞINI DÜŞÜNDÜK

Erol Bulut'a teklif sunduklarını doğrulayan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, genç teknik adamı takımın başına getirmek istediklerini söyledi. Gevrek, "Erol Bulut Başakşehir'de Abdullah Hoca'nın yardımcısı. Tabi kendisi tanıdığımız bildiğimiz bir isim. Futbol camiası içerisinde de saygı duyulan bir teknik adam. Yeni Malatyaspor olarak genç, heyecanlı bir ismin bize daha fazla şey katacağını düşündük ve Erol Hocamıza teklif yaptık. Kulübüyle ilgili pürüzler var, inşallah bu pürüzleri de çözeriz. Şu an hali hazırda takımın içinde olan hocamız ile birlikte güçlü ve heyecanlı bir ekip kurarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Henüz kesin anlaştık diyemem, Başakşehir Kulübü'nden haber bekliyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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