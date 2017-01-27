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yeni mobil pokemon oyunu çıktı: pokemon duel

YENİ MOBİL POKEMON OYUNU ÇIKTI: POKEMON DUEL

Yeni mobil Pokemon oyunu sessiz sedasız çıktı. Pokemon Duel adlı strateji tabanlı oyun iOS ve Android için ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Tarih : 27 Ocak 2017, 09:49
Puan Ver : Yeni Mobil Pokemon Oyunu Çıktı: Pokemon Duel(10/10)11


Yeni mobil Pokemon oyunu sessiz sedasız çıktı. Pokemon Duel adlı strateji tabanlı oyun iOS ve Android için ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.



Pokemon severler, Pokemon Go'dan sonra bir mobil oyuna daha kavuştu. The Pokemon Company tarafından geliştirilen ve strateji tabanlı bu oyunun adı Pokemon Duel. Oyunda kullanıcılar sanal Pokemon figürlerini toplayıp dövüştürerek rakiplerinin bölgelerini ele geçirmeye çalışıyorlar. Yeni mobil Pokemon oyunu Pokemon Duel'de her biri farklı özelliklere ve saldırılara sahip Pokemon figürlerinden altı tanesiyle oluşturulan takımınızı alıp rakiplerle mücadele ediyorsunuz.



iOS ve Android platformları için çıkan Pokemon Duel tamamen ücretsiz. Elbette birçok ücretsiz mobil oyunda olduğu gibi daha hızlı güçlenebilmek için çeşitli oyun içi gereçler satın alabiliyorsunuz.



Pokemon Duel'in asıl Pokemon oyunlarından ve Pokemon Go'dan çok farklı bir yapıda olduğu rahatlıkla söylenebilir. Oyunun daha çok şu sıralar epey popüler olan kart oyunlarından ilham aldığını ve önemli benzerlikler gösterdiğini belirtmek gerek.



Pokemon Duel'in geçen yılın en çok indirilen iOS uygulaması olan Pokemon Go kadar başarılı olmasını beklemek hayalcilik olur. Yine de Pokemon hayranlarının ilgisini çekebilecek bir yapım olduğunu söyleyebiliriz.



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