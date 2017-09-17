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YENİ STADA RÜYA GİBİ AÇILIŞ


Yeni stada rüya gibi açılış
Tarih : 17 Eylül 2017, 14:00
Puan Ver : Yeni Stada Rüya Gibi Açılış(10/10)6

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında yeni stadı Wanda Metropolitano'nun açılışında Malaga'yı konuk eden Atletico Madrid sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fransız futbolcu Antoine Griezmann 61. dakikada Atletico Madrid'e 3 puanı getiren golü kaydederken, başkent ekibinin yeni stadı Wanda Metropolitano'da ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti. La Liga'nın namağlup takımları arasında olan Atletico Madrid puanını 8'e yükseltirken, Malaga'nın henüz puanı bulunmuyor.

MAÇTAN YARIM SAAT ÖNCE RESMİ TÖREN YAPILDI

Atletico Madrid'in yeni evi Wanda Metropolitano'nun açılışı dolayısıyla stadyum dışında gün boyunca etkinlikler düzenlenirken, maçın başlamasından yarım saat önce stadyum içinde resmi tören yapıldı. Açılışa İspanya Kralı 6. Felipe, Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Eğitim, Kültür ve Spor Bakanı Inigo Mendez de Vigo, Madrid Özerk Yönetimi Başkanı Cristina Fuentes gibi isimler de katıldı.

ATLETICO YENİ STADA 300 MİLYON EURO HARCADI

Tören sırasında top, Atletico Madrid bayrağı ve İspanyol bayrağı taşıyan üç paraşütçü stada indi. Yaklaşık 50 yıl sonra Vicente Calderon'a veda eden Atletico Madrid, 68 bin seyirci kapasiteli yeni stadı Wanda Metropolitano için 300 milyon euro harcadı. Stada ulaşımı sağlamak için geçen ay açılan Metropolitano metrosunu Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo da maça gelirken kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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