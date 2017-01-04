

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, üretimi tamamlanan 19'uncu "T-129 ATAK Helikopteri'nin birliğine uğurlanması törenine iştirak etti.







Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:







İnşallah 6 Eylül 2018 sabah saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün, milli helikopterini de uçurmuş olacağız. Gerekli tüm alt yapı çalışmaları sürdürülüyor. Kendi tasarladığımız uçağımızı da Cumhuriyetimizin 100. yılında uçuracağız.







kaynak:yenişafak