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Yerli Otomobili Üretecek Grup Belli Oluyor

YERLİ OTOMOBİLİ ÜRETECEK GRUP BELLİ OLUYOR

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin yerli marka otomobilini tasarlayacak, üretecek, piyasaya sürecek grubu bu ayın içinde açıklayacaklarını söyledi.

Tarih : 02 Eylül 2017, 09:40
Puan Ver : Yerli Otomobili Üretecek Grup Belli Oluyor(6/10)2

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin yerli marka otomobilini tasarlayacak üretecek piyasaya sürecek grubu bu ayın içinde açıklayacaklarını söyledi. Özlü, "Dünyanın en prestijli otomobil firmalarına parça üretiyoruz. Çok rekabetçi fiyatlar veriyoruz. Aslında büyük miktarlardaki rakamlardan en küçük rakamlara kadar üretim yapabiliyoruz. Bizde olmayan şey kendi markamız yok. Kendi tasarımlarımız yok" diye konuştu.

"DEĞİŞİMİ YAKALARIZ"

"Yerli marka otomobil projesini sadece otomobil yapma konusunda düşünmeyelim, görmeyelim" diyen Özlü, "Otomobil teknolojilerinde ciddi bir dönüşüm yaşıyoruz. Biz bu dönüşümün dışında kalırsak bundan 10-15 sene sonra otomobil yan sanayinin çıkmaza gireceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Özlü, "Türkiye'de otomobil üretmeye kalktığınız zaman bunun etkilediği birçok teknoloji var. Elektrikli otomobile geçtiğimiz zaman Türkiye'nin elektrifikasyon sistemi güce belki yetmeyecek. Elektrik dağıtım şebekemizin yenilenmesi lazım" dedi.

TEST MERKEZİNDE SON DURUM

Özlü, Bursa'da yapılması planlanan otomobil test merkezinde gelinen noktayı şöyle özetledi: "Türkiye'nin yaklaşık 27 milyar dolarlık otomotiv sanayi ihracatı var. Otomotiv sanayisinde bu kadar mesafe almış ve kendi otomobilini yapmak isteyen ülkenin bir test merkezi ihtiyacına var. Bu test merkezi Bursa'da Yenişehir'de 4 bin dönümlük kamulaştırılmış bir arazi üzerinde kurulacak. Özlü, "En prestijli otomobil firmalarına parça üretiyoruz. Çok rekabetçi fiyatlar veriyoruz. Aslında büyük miktarlardaki rakamlardan en küçük rakamlara kadar üretim yapabiliyoruz. Bizde olmayan şey kendi markamız yok. Kendi tasarımlarımız yok" dedi.

GERİ KALMIŞ ÜLKELER İÇİN TEKNOBANK

Az gelişmiş ülkelere verilmek için kurulacak olan Teknoloji Bankası konusunda da Özlü, "Öneri Türkiye'den geldi. Bu bankanın özelliği geri kalmış ve az gelişmiş ülkelerin kalkınması ve gelişmesi için özellikle fizibilite ve proje yapma konularda görevler üstlenecek. BM Genel Sekreterinin yardımcısı Türkiye'ye geldi. Biz merkezi TÜBİTAK olarak gösteriyoruz. Bankanın yönetim yapısını konuştuk. Projede Türkiye'nin vereceği katkıyı taahhüt ettik. İlk önce 2 milyon dolar belirlemiştik sonra 8 milyon dolara çıkaracağız. Teknoloji Bankası Türkiye'nin ev sahipliğinde kurulacak az gelişmiş ülkelere rehber olacak" değerlendirmesinde bulundu. Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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