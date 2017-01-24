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yeşim salkım'dan olay açıklamalar

YEŞİM SALKIM'DAN OLAY AÇIKLAMALAR

Dizi setlerine geri dönen pop müziğin güçlü sesi Yeşim Salkım, telefonla bağlandığı Duymayan Kalmasın programına olay açıklamalarda bulundu.

Tarih : 24 Ocak 2017, 12:15
Puan Ver : Yeşim Salkım'dan Olay Açıklamalar(9/10)10


 Galerici Murat Karabova'yla aşk yaşadığı iddiasına açıklık getiren Salkım, bu sırada herkesten gizlediği bir gerçeğini anlattı.



"Murat(Karabova) çok eski dostum. Ben çok zor bir süreçten geçiyorum. 2 yıl önce yaşadığım boşanmanın travmasını hala atlatamadım. Çünkü Hakan'la (Eratik) hiç beklemediğim bir anda boşandık. Benim 5,5 yaşında bir kızım var. O dönem kanserin eşiğinden döndüm. Rahim kanseri teşhisi konuldu. Rahmim alındı. Karnımda 38 dikiş var. Çok zor günler geçirdim ama bunu kimseyle paylaşmadım. Benim başka dertlerim var yani..."



 



kaynak:hürriyet






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