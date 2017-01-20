Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

yıldırım, bahçeli'yi savundu: devlet bey'i tanımamışlar

YILDIRIM, BAHÇELİ'Yİ SAVUNDU: DEVLET BEY'İ TANIMAMIŞLAR

Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Bahçeli'yle ilgili çıkan "siyasi rüşvet" iddialarına "Siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar sanıyorum ki Sayın Devlet Bey'i tanımamışlar." dedi.

Tarih : 20 Ocak 2017, 14:23
Puan Ver : Yıldırım, Bahçeli'yi Savundu: Devlet Bey'i Tanımamışlar(10/10)11


 Başbakan Binali Yıldırım, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili "siyasi rüşvet" eleştirilerine sert çıkarak "Siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar sanıyorum ki Sayın Devlet Bey'i tanımamışlar. Devlet Bey ilkeleri olan bir zattır." dedi.



"2. TURU BUGÜN TAMAMLAMAYI ÜMİT EDİYORUZ"



Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Anayasa değişikliğinin 2. tur oylaması yapılıyor. Bugüne kadar 11 madde oylandı. Her şey yolunda giderse bugün tamamlamayı ümit ediyoruz.



"DEVLET BEY'İ TANIMAMIŞLAR"



Siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar sanıyorum ki Sayın Devlet Bey'i tanımamışlar. Devlet Bey ilkeleri olan bir zattır. Kendisini bu şekilde tanıdım ve yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın parçasıdır."



 



kaynak:haberler








Etiketler: Yıldırım  Bahçeli  Yi  Savundu  Devlet  Bey  İ  Tanımamışlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER