Başbakan Binali Yıldırım, yeni adli yıl açılış töreni ile Yargıtay Onur Günü dolayısıyla TBMM Havuzlu Bahçe'de verilen kokteyle katıldı. Buarada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Bahçeli'yle Kuzey Irak'taki referandum konusunda aynı görüşte olduklarını söyledi.

"BAHÇELİ İLE BİZ GÖRÜŞÜYORUZ"

Yıldırım, "Sayın Bahçeli ile biz görüşüyoruz. Bu konuları cümle alemin içinde anlatmaya lüzum yok. Aramızda bir görüş farklılığı da yok üstelik. Kuzey Irak'ta bölgesel yönetimin yapmaya çalıştığı referandum kararının çok vahim bir hata olacağını hep söyledik. Aynı şekilde de görüşümüz devam ediyor. Bu referandum yapılmamalı. Yapılınca bölgede zaten sorunlar had safhada, yeni bir sorun ilave etmenin ne bölgeye ne bölge ülkelerine getireceği bir katkı yok" dedi.

Hatırlanacağı gibi kısa süre önce Bahçeli ve Yıldırım arasında Kuzey Irak'taki referandumla ilgili gerilim yaşanmıştı. Yıldırım'ın bu açıklamasıyla gerilimin aşıldığı anlaşıldı.

"SAVAŞ SEBEBi SAYILMALI"

MHP lideri Bahçeli, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin, 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuyla ilgili olarak, "Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır" demişti.

"SAVAŞ DEVLETLE DEVLET ARASINDA OLUR"

Başbakan Binali Yıldırım ise MHP lideri Bahçeli'nin "Referandum savaş sebebi sayılmalı" çıkışına "Savaş devletle devlet arasında olur. Biz bunları devlet olarak tanımıyoruz" karşılığını vermişti.

"AKLINCA DÜZELTME GEREĞİ DUYDU"

Yıldırım'ın açıklamasına Bahçeli, "Sayın Yıldırım'ın bizzat şahsımın, ülkemize yönelen tehlikelere karşı göstermiş olduğu yoruma aceleyle tepki gösterip aklınca düzeltme gereği duyması siyasi nezaket ve zarafete ters düşmüştür" sözleriyle yanıt vermişti.

Kaynak: haberinburada