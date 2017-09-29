Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, İngiltere'nin başkenti Londra'daki evinin kapılarını YouTube'daki Hypebeast kanalı için açtı.

3.SELİM'İ FATİH SULTAN MEHMET SANDI

Osmanlı eserleri ve 3. Selim'in tablosunun da yer aldığı lüks evini gezdiren yıldız futbolcu, 3. Selim'in yer aldığı tabloyu Fatih Sultan Mehmet sandı. Özil, kameralara evini gösterdiği sırada, evdeki 3. Selim portresini işaret ederek "O Osmanlı padişahıydı, İstanbul'u fethetti" diyerek büyük bir gafa imza attı.

EVİNDEKİ BİR ÇOK EŞYA TÜRKİYE'DEN!

Ayakkabı, kemer ve otomobil koleksiyonunu gösteren Özil, evindeki birçok eşyanın Türkiye'den getirildiğini söyledi.

Kaynak: haberinburada