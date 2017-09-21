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Yıldız Tilbe'nin Platonik Aşkı: Vatan Şaşmaz Gibi Olmaktan Korkuyorum

YILDIZ TİLBE'NİN PLATONİK AŞKI: VATAN ŞAŞMAZ GİBİ OLMAKTAN KORKUYORUM

Yıldız Tilbe'nin intihar ettiği iddiaları sonrası ismi yeniden gündeme gelen platonik aşkı Ali Eşitmez "Vatan Şaşmaz gibi olmaktan korkuyorum" dedi.

Tarih : 21 Eylül 2017, 10:50
Puan Ver : Yıldız Tilbe'nin Platonik Aşkı: Vatan Şaşmaz Gibi Olmaktan Korkuyorum(7/10)3

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin intihar ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ancak çok geçmeden bu iddia ünlü şarkıcı tarafından sert bir dille yalanlandı.

UNUTAMADIĞI AŞKI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Sosyal medyada hızla yayılan "Yıldız Tilbe intihar etti" dedikodusuna gerekçe olarak da ünlü şarkıcının yıllar önce aşk yaşadığı Ali Eşitmez gerekçe gösterildi.

"VATAN ŞAŞMAZ GİBİ OLMAKTAN KORKUYORUM"

Yakınları Ali Eşitmez'i suçlayınca ünlü fotoğrafçının nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyordu. Kameralar önünde açıklama yapmasa da Eşitmez'İN çevresindekilere, "Yıldız'ın böyle bir şey yapmasından korkuyordum. Kendi adıma da Vatan Şaşmaz gibi olmaktan korkuyorum" dediği iddia edildi.

"AMA EVLİSİN" ŞARKISI ONA YAZILDI

Yıldız Tilbe'yi Yıldız Tilbe yapan ve 2003 yılında ortaya çıkan "ama evlisin" şarkısı hala herkesin dilinde. O dönem ortaya atılan iddialara göre Yıldız Tilbe evli olan Ali Eşitmez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Fotoğrafçı olan Ali Eşitmez'in Yıldız Tilbe'nin aşkı uğruna eşinden boşandığı biliniyor.

UĞRUNA KANSER OLDU

Yıldız Tilbe yıllar önce verdiği bir röportajda Ali Eşitmez'in ismini gizlese de büyük aşkı nedeniyle kanser olduğunu açıklamıştı.

AŞKINI BÖYLE ANLATMIŞTI

Ünlü müzisyen verdiği röportajda o dönem Eşitmez'e olan aşkını şu sözlerle anlatmıştı: "Aşık oldum, adam evli çıktı, benim değildi. Çok üzüldüm. Ölüyordum. Şaka değil! Onu düşündüğüm zaman içimde bir şey vardı büyüyordu, hissediyordum. Bir gittim hasta çıktım, iyi mi? Hastaneye yattım, düşünmemeye çalıştım, attım o içimdeki kötü şeyi elimden geldiğince. Sonra adamı unuttum, rahatladım Allah'ıma bin şükür. Aşık oldum mu, çok derin yaşıyorum aşkı. Yine öyle sevebilirim. Ama kimseyi öyle sevmek istemiyorum."

FOTOĞRAFÇILIK YAPIYOR

Ali Eşitmez ünlülerin fotoğrafçılığını yapıyor. Birçok ünlünün yakın arkadaşı olan Ali Eşitmez, instagram'ı ve twitter'ı sık kullanıyor.

İddialar sonrası Ali Eşitmez yeniden gündeme geldi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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