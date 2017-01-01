Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

yılın oyunları playstore'da açıklandı

YILIN OYUNLARI PLAYSTORE'DA AÇIKLANDI

Playstore, oyunseverlerin 2016 yılı içerisindeki Playstore'dan yapılan dijital oyun satın alımı alışkanlıklarını açıkladı. Yılın oyunları bu yazımızda.

Tarih : 01 Ocak 2017, 17:03
Puan Ver : Yılın Oyunları Playstore'da Açıklandı(7/10)5


Yılın oyunları açıklandı. Playstore, oyun tutkunlarının 2016 yılında www.playstore.com üzerinden en çok satın alınan oyun ve oyun türlerini açıkladı. 2016 yılında 110 oyunu dünya ile aynı anda sunarak Türkiye'deki oyunseverlere büyük heyecanlar yaşatan Playstore;, düzenlediği 147 kampanya ile kataloglarından bulunan yaklaşık 4 bin adet oyunun 1048 tanesini muhteşem indirimlerle müşterilerine sundu. 2016 yılının en çok satan oyunları; Battlefield 1, FIFA 17, Football Manager 2017, Grand Theft Auto 5, Need for Speed, Tom Clancy's Division, NBA 2K 17, PES 16 ve Battlefield 4 oldu.



FPS'den sonraki tercih spor oyunları oldu



Oyuncunun, oyun karakteri rolünü üstlendiği First Person Shooter (FPS) oyunları yüzde 24 oranla en çok satılan oyun türü oldu. Bunu; yüzde 21 oranla spor, yüzde 17 ile aksiyon, yüzde 12 ile strateji, yüzde 7 ile simülasyon, yüzde 6 ile oyuncuların karakterleri oluşturabildiği Role Playing Game (RPG) ve yarış, yüzde 5 ile dövüş ve yüzde 2 ile macera oyunları takip etti.



Oyunseverler hafta sonu heyecanının hazırlıklarını cuma akşamından yaptı ve Playstore'dan en çok cuma akşamları 19.00 ile 22.00 saatleri arasında oyun satın alındı.








Etiketler: Yılın  Oyunları  Playstore  Da  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER