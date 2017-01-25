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yıllara meydan okuyan güzel: monica bellucci

YILLARA MEYDAN OKUYAN GÜZEL: MONİCA BELLUCCİ

Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci, 52 yaşında olmasına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Tarih : 25 Ocak 2017, 14:30
Puan Ver : Yıllara Meydan Okuyan Güzel: Monica Bellucci(7/10)7


Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Moda Haftası kapsamında birbirinden ünlü yıldızların katıldığı etkinlikler devam ediyor.



Giorgio Armani'nin ilkbahar/yaz 2017 koleksiyonunun tanıtıldığı özel defilede; Monica Bellucci, Nicole Kidman, Isabel Hupert ve Olga Kurylenko gibi yıldızlar boy gösterdi.



İtalyan oyuncu Bellucci, diğer konuklar gibi tepeden tırnağa siyahlar giyerek geceye katıldı. 52 yaşındaki oyuncu, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



 



kaynak:milliyet








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