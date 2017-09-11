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YILLARDIR DEPRESYONDA OLAN 16 YAŞINDAKİ KIZIN SAÇINI 13 SAATTE DÜZELTTİ


Yıllardır Depresyonda Olan 16 Yaşındaki Kızın Saçını 13 Saatte Düzeltti
Tarih : 11 Eylül 2017, 18:30
Puan Ver : Yıllardır Depresyonda Olan 16 Yaşındaki Kızın Saçını 13 Saatte Düzeltti(6/10)2

Amerika'nın Iowa eyaletinde 16 yaşındaki bir genç kız, depresyonda olduğu için yıllardır saçını bile taramamış bir halde kuaföre gitti. Kuaför kızın saçlarını 13 saatte düzeltebildi.

YILLARDIR TARAMAMIŞ

Iowa'da kuaförlük yapan Kayley Olsson isimli kadın hayatının en zor saçını yaptığını anlattı. Yllardır saçını bile taramayan genç kızın saçlarını düzeltmek için 13 saat harcadığını anlatan kuaför, saç yapımını 2 güne bölerek bitirebildiğini söyledi.

2 GÜN BOYUNCA UĞRAŞTI

Kayley Olsson olayı şöyle anlattı; "Müşterimin ismini vermeyeceğim, o sadece 16 yaşında bir genç kız. Bir kaç depresyon geçirmiş ve yıllardır etkisinden kurtulamamış. Yıllarca depresyonda kaldığı içinse saçını bile taramamış. Okulu bırakmış. Şimdi bir kaç hafta sonra okula geri döneceği için buraya geldi. İçeri girer girmez hepsini kes gitsin dedi. Ancak ben 2 gün boyunca toplam 13 saat uğraşarak saçlarını kurtardım. Kendine güveninin geri gelmesini sağladım"

SONUÇ MÜKEMMEL

"Saçımın hepsini kes gitsin" diyen kıza aldırış etmeyen Olsson, 13 saat uğraştıktan sonra harika bir sonuç çıkardı. Bu sonuç karşısında 16 yaşındaki kızın da özgüveninin yerine geldiğini belirten Olsson, "herşeye rağmen değdi" dedi.

"AİLELER PSİKOLOJİSİ BOZULAN ÇOCUKLARI CİDDİYE ALMALI"

Kayley Osslon çocukların psikolojik problemlerinin ciddi boyutlara ulaşabildiğini belirterek; "Bu olay beni gerçekten çok üzdü. Kendini çok çaresiz hissediyordu. Psikolojisi bozulan çocukları aileler ciddiye almalı ve bununla baş ederlerken yanlarında olmalı. Sadece konuşmak yetmiyor, onlarla birlikte olmak bu zorlu yolda yanlarında yürümeleri gerek. Çünkü çocuklar saçlarını bile tarayamayacak kadar kötü hissetmemeli. Bu hiçbir şeye değmez!" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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