YILMAZ ERDOĞAN'IN KIZI BERFİN, ŞARKICI EDİS İLE YAKALANDI
Usta tiyatrocu Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin, büyüyüp güzel bir genç kadın oldu. Berfin, şarkıcı Edis Görgülü ile gecelerde yakalandı.
Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Sanem Oktar'dan olan kızı Berfin Erdoğan, 21 yaşına girdi. Önceki gün arkadaşlarıyla Bebek'te takılan Berfin'in yanında şarkıcı Edis de vardı.
FLAŞLAR PATLAYINCA EDİS TELAŞLANDI
Arkadaş grubunun arasında şarkıcı Edis Görgülü de vardı. Flaşlar patlayınca Edis telaşlandı. Şaşkınlığı geçtikten sonra sıkı dost olduklarını söyledi. Berfin'in başındaki çiçekli taç dikkat çekti. İkili arkadaşları ile aynı taksiye binip uzaklaştı.
Kaynak: haberinburada
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