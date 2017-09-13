Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde

Yılmaz Erdoğan'ın Kızı Berfin, Şarkıcı Edis ile Yakalandı

YILMAZ ERDOĞAN'IN KIZI BERFİN, ŞARKICI EDİS İLE YAKALANDI

Usta tiyatrocu Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin, büyüyüp güzel bir genç kadın oldu. Berfin, şarkıcı Edis Görgülü ile gecelerde yakalandı.

Tarih : 13 Eylül 2017, 09:30
Puan Ver : Yılmaz Erdoğan'ın Kızı Berfin, Şarkıcı Edis İle Yakalandı(8/10)4

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Sanem Oktar'dan olan kızı Berfin Erdoğan, 21 yaşına girdi. Önceki gün arkadaşlarıyla Bebek'te takılan Berfin'in yanında şarkıcı Edis de vardı.

FLAŞLAR PATLAYINCA EDİS TELAŞLANDI

Arkadaş grubunun arasında şarkıcı Edis Görgülü de vardı. Flaşlar patlayınca Edis telaşlandı. Şaşkınlığı geçtikten sonra sıkı dost olduklarını söyledi. Berfin'in başındaki çiçekli taç dikkat çekti. İkili arkadaşları ile aynı taksiye binip uzaklaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yılmaz  Erdoğan  In  Kızı  Berfin  Şarkıcı  Edis  İle  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER