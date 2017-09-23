Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Yine kesti! Aykut Kocaman derbide kaleci kararını verdi

YİNE KESTİ! AYKUT KOCAMAN DERBİDE KALECİ KARARINI VERDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bu akşam oynanacak derbide kalede Kameni'ye şans verdi.

Tarih : 23 Eylül 2017, 18:00
Puan Ver : Yine Kesti! Aykut Kocaman Derbide Kaleci Kararını Verdi(5/10)1

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde kaleyi kimin koruyacağı konusu tartışılıyordu. Sarı lacivertlilerin hocası Aykut Kocaman konuyla ilgili kararını verdi.

NTV Spor muhabiri Onur Tuğrul'un verdiği bilgiye göre Fenerbahçe, Beşiktaş mücadelesine Carlos Kameni ile çıkacak. Tuğrul, Mehmet Ekici'nin de ilk 11'de oynama olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yine  Kesti  Aykut  Kocaman  Derbide  Kaleci  Kararını  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER