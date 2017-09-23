Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde kaleyi kimin koruyacağı konusu tartışılıyordu. Sarı lacivertlilerin hocası Aykut Kocaman konuyla ilgili kararını verdi.

NTV Spor muhabiri Onur Tuğrul'un verdiği bilgiye göre Fenerbahçe, Beşiktaş mücadelesine Carlos Kameni ile çıkacak. Tuğrul, Mehmet Ekici'nin de ilk 11'de oynama olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.

Kaynak: haberinburada