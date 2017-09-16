Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Diamond Ball yardım gecesinde sütyenli ve siyah elbisesiyle görüntü veren Rihanna, gece yarısı yapılan partide adeta sütyeni çıkarıp attı.

Perşembe akşamı 3'üncüsünü düzenlediği Diamond Ball yardım gecesindeki tarzıyla büyüleyen Rihanna, gecenin after-party'sinde giydiği elbiseyle bir kez daha dikkatleri üzerinde topladı.

GÖĞÜSLERİYLE GÜNDEME GELİYOR

Rihanna son günlerde göğüsleriyle sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz hafta katıldığı lansmanda füze gibi göğüslerinden sonra tüm dikkatleri üstüne çekti.

TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI

Giydiği dar beyaz elbisesinin içine sütyen giymeyen cesur yıldızı görenler dönüp bir kez daha baktı. 29 yaşındaki şarkıcı tek omzunu açıkta bırakan asimetrik etekli beyaz elbisesinin altına yine beyaz şeritli bir topuklu ayakkabı giymişti.

Koyu uzun saçlarını salaş dalgalar halinde açık bırakan seksi şarkıcı, mor tonlardaki dumanlı göz makyajı ve parlak dudaklarıyla da kusursuzdu. Kombinin en dikkat çeken detaylarından biri de dikdörtgen bir kutu şeklindeki siyah-beyaz leopar desenli çantasıydı. Akseusar olarak büyük taşlı halka küpeler ve yine taşlı yüzükler tercih eden esmer bomba büyüleyiciydi.

Son kombinlerinde sütyen giymekten sakınan güzel şarkıcı, adeta göğüs şovu yapıyor.

SÜTYENİNİ ÇIKARIP ATTI

Gecenin başında sütyenli ve siyah elbisesiyle görüntü veren Rihanna gece yarısı yapılan partide adeta sütyeni çıkarıp attı.

Rihanna, o gecede böyle görüntülendi;

Kaynak: haberinburada