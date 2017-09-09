YİNE STAT TERÖRÜ! BABACAN'IN KAFASINA SU ŞİŞESİ ATTILAR
Fenerbahçe-Başakşehir maçının ikinci yarısına başlanmaya hazırlanırken, Fenerbahçeli taraftarlar, Volkan Babacan'ın kafasına su şişesi fırlattı. Oyuncu bir süre sakatlık geçirdi.
Süper Lig'in 4. haftasında sezona Vardar'a elenerek başlayan ve ligde de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i konuk etti.
BABACAN'IN KAFASINA SU ŞİŞESİ ATTILAR
İkinci yarının başlamasına saniyeler kala kalesine geçen Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın kafasına, arkasındaki Fenerbahçe tribününden atılan bir su şişesi isabet etti. Olduğu yere yığılan Babacan, kısa süreli sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin oyun alanına girip tedavi etmesiyle yeniden ayağa kalkan Volkan Babacan, karşılaşmaya devam etti. Maç ikinci yarısı da Volkan Babacan'ın tedavisinin ardından başladı.
İşte Babacan'ın sakatlandığı anlar;
Volkan Babacan'ın kafasında patlayan pet şişe. Adamı kör edecekler yaa pic.twitter.com/dCAWa9QlDt— Brazzers'takiKelAdam (@bztka) 9 Eylül 2017
Kaynak: haberinburada
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