YOĞUN BAKIMDAKİ İREM DERİCİ'DEN İLK AÇIKLAMA: PİŞMANLIK, YALNIZLIK
Yoğun bakımda tedavi gören İrem Derici, sosyal medyadan sevenlerine seslendi. Pişman ve yalnız olduğunu belirten Derici, "Bir daha sevdiklerimi üzmeyeceğim." dedi.
Bağırsak enfeksiyonu yüzünden 16 gündür Yoğun bakımda tedavi gören İrem Derici sevenlerini daha fazla meraklandırmadı. Instagram'dan açıklama yapan Derici, "Pişmanlık, yalnızlık" sözleriyle kendisini bu duruma sokmuş olmanın verdiği üzüntüyü anlattıç
DERİCİ'NİN DOKTORUNUN AÇIKLAMASI
Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran İrem Derici'nin sağlık durumu ile ilgili olarak şunları söylemişti: Hastamız İrem Derici; gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedaviye alınmıştır. Hastamızın tedavisi sürmektedir.
İrem Derici'nin sosyal medyadan açıklaması şöyle:
"Yoğun bakımda 16.gecem. Genel hissiyat: Pişmanlık, yanlızlık, sonun gelmeyen, süründüren ağrılar,boynu büküklük... Üzemem ben sevdiklerimi bir daha! İyi geceler benim dev ailem"
Kaynak: haberinburada
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