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Yoğun bakımdaki Naim'den ilk sevindirici haber geldi

YOĞUN BAKIMDAKİ NAİM'DEN İLK SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ

Yoğun bakımda tedavi gören Naim Süleymanoğlu'nun damarları ve vücut yapısı organ nakli için uygun hale geldi. Uygun karaciğer bulunduğu an ameliyat başlayacak.

Tarih : 28 Eylül 2017, 11:20
Puan Ver : Yoğun Bakımdaki Naim'den İlk Sevindirici Haber Geldi(7/10)3

Karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu için bir yandan doku uyumu sağlanacak uygun karaciğer bulunmaya çalışılırken, diğer yandan da şampiyon sporcu acilen organ nakline hazırlanıyor.

TEDAVİ SONUÇ VERMEYE BAŞLADI

Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre, son altı aydır tedavi gören ve son 1 ayın yarısını yine halen tedavi görmekte olduğu Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçiren 'Cep Herkülü' Süleymanoğlu'na üç gün önce yoğun bakıma alındıktan sonra uygulanan tedavi sonuç vermeye başladı. Bilinci yerine gelen ve düzenli beslenmeye başlayan şampiyon sporcunun nakil öncesi tüm testleri de yapılıyor. Süleymanoğlu'nun damarlarının ve vücut yapısının organ nakli için hızla uygun hale geldiği ve karaciğer bulunması halinde acilen ameliyat edileceği öğrenildi.

1 HAFTA SÜRE VAR

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Organ Nakil Merkezi'nden sevindirici haber bekleyen efsane halterci, büyük ihtimalle bugün veya yarın naklin gerçekleşeceği hastaneye alınacak. Orada nakil için son hazırlıkların tamamlanmasının ardından da uygun organın bulunması beklenecek. Türkiye'de bu sürecin ortalama bir haftayı bulduğu ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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