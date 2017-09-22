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YÖK BAŞKANI, TARTIŞMALARA NOKTAYI KOYDU: ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE SINAVSIZ MODEL SÖZ KONUSU DEĞİL


YÖK Başkanı, Tartışmalara Noktayı Koydu: Üniversiteye Girişte Sınavsız Model Söz Konusu Değil
Tarih : 22 Eylül 2017, 11:00
Puan Ver : Yök Başkanı, Tartışmalara Noktayı Koydu: Üniversiteye Girişte Sınavsız Model Söz Konusu Değil(8/10)4

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye girişte sınavsız bir modelin söz konusu olmadığını, sosyal adaleti sağlayan merkezi sınavın bu yıl yine gerçekleştirileceğini belirterek "Yükseköğretimde üzerinde iyi çalışılmayan büyük radikal değişikliklerin bazen yıkıcı tesirleri olabilir. Bundan dolayı giriş sistemini daha yalınlaştıran, daha sade bir sınav sistemine yönelik bir hazırlığımız var." dedi.

"DEMEK Kİ ADİL BİR DÜZENEK"

Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite giriş sisteminde bir çalışma yapıldığı yönündeki açıklamalarına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Üniversiteye giriş sistemindeki merkezi sınavların fırsat eşitliğini ve adaleti temin ettiğine yönelik daha önceki açıklamalarını hatırlatan Saraç, "Anadolu'nun herhangi bir yerinden gelen imkanları sınırlı bir çocuk, bu merkezi sistemle Türkiye'nin en başarılı üniversitelerine girebiliyor. Demek ki adil bir düzenek." dedi.

"ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE SINAVSIZ MODEL SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yükseköğretim sisteminin bütünüyle çok dinamik bir sürece sahip olduğunu, bu nedenle üniversite giriş sisteminde de aksayan ya da iyileştirmeye ihtiyaç duyulan taraflar için YÖK'te bir yıl önce bir çalışma başlattıklarını ve zaman zaman Cumhurbaşkanına arz ettiklerini belirten Saraç, şöyle devam etti.

"Üniversiteye girişte sınavsız bir model bugünkü şartlarda söz konusu olamaz. Sosyal adaleti sağlayan merkezi sınav bu yıl yine gerçekleştirilecek. YÖK'teki çalışmamız, sınavsız geçişe yönelik değil, mevcut merkezi yerleştirme ve merkezi sınavın aksayan taraflarını gidermeye, iyileştirmeye dönük ama özellikle yalınlaştırma ve bu sınavların yönetimini daha kolaylaştırmaya yönelik. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok haklı olarak dile getirdiği gibi öğrencilerin üzerindeki sınav baskısını azaltmamız gerek."

"ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINA KATILIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarına katıldığını vurgulayan Saraç, şunları söyledi:

"Sınav stresi, eğitim öğretimin her kademesinde öğrenci üzerinde bir baskı oluşturuyor. Bu, eğitim öğretime de olumsuz etki ediyor ama bu durum bize şöyle bir görev yüklüyor: Stresi azaltan daha yalın bir sistemle öğrencilerimizin muhatap olmasını sağlayacak bir düzenlemenin Türkiye'ye kazandırılması."

"AİLELER KESİNLİKLE TEDİRGİN OLMASIN"

Yükseköğretimde üzerinde iyi çalışılmayan büyük radikal değişikliklerin bazen yıkıcı tesirleri olabileceğine dikkati çeken Saraç, şöyle konuştu:

"Bundan dolayı giriş sistemini daha yalınlaştıran, daha sade bir sisteme yönelik bir hazırlığımız var. Fakat öğrencilerimiz ve ailelerimiz kesinlikle tedirgin olmasınlar. Çalışma şekillerini etkileyecek bir değişiklik söz konusu olmayacak. Bunu YÖK Başkanı olarak sarahatle ifade ediyorum. Ailelerimiz ve öğrencilerimiz, asla tedirgin olmasınlar. Öğrencilerimiz, çalışma şekillerini değiştirmesinler. Lise, ortaokul müfredatına sıkı sıkı sarılsınlar. Derslerine iyi çalışsınlar, iyileştireceğimiz ve yalınlaştıracağımız sistem öğrencilerimizin çalışma stillerini değiştirici nitelikte asla olmayacak. Çünkü bu hususta bir istikrarın söz konusu olması icap ettiğini düşünüyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatı, öncelikleri ve kazandırmak istedikleri yetkinlikler her zaman için dikkate almamız gereken hususlardır, tabii ki dikkate alacağız."

"EN YAKIN ZAMANDA UYGULAMAYA KONULABİLİR"

Sınavlardaki yalınlaştırma ve sadeleştirmenin bu yılki üniversite sınavlarında uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soruya karşılık Saraç, "Bu sistem, bizim planladığımız şekilde gerçekleşirse bu değişiklik mevcut giriş sisteminin daha yalın hale getirilmesi olduğundan dolayı en yakın zamanda da uygulamaya konulabilir." ifadelerini kullandı.

Toplum için doğru olanı tespit etmenin gerekliliğine işaret eden Saraç, "Daha yalın, karmaşık olmayan ve daha kolay yönetilebilir bir model getireceğiz." dedi.

Yekta Saraç, gelecek hafta bu konuya ilişkin genel çerçeveyi kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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