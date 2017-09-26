YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuştu. Üniversite sınav sisteminin değişeceğini açıklayan Saraç, "Sınavı 1 haftada gerçekleştirmeyi planlamaktayız. 18 puan türünü de azaltmayı planlıyoruz. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türü olacak. Türkçe ve Matematik, bu sınavın merkezinde olacak." diyerek yeni sistemin detaylarını açıkladı.

Saraç'ın açıklamasından satır başları;

Külliyemizde sizlerle bir arada olmak, üniversitelerimize güç katmaktadır. YÖK olarak önümüze somut hedefler koyduk. İhtisaslaşma, mühendislik ve temel bilim alanlarına yönelik YÖK planlamaları, YÖKDİL, ALES sınavlarındaki köklü değişiklikler.

Ülkenin geleceği açısından temel bilimler eğitiminde bu yıl doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ

YÖK olarak TBMM komisyonları ile etkin çalışma gerçekleştirdik.

2017-2018 hedeflerimizde öne çıkan başlığımız Araştırma Üniversiteleri başlığıdır. Akademinin genç kuşakları kazandırması sürecinde bilimsel kazanımların daha ileriye taşınması tezinin temel fazıdır. Sistemli ve kararlı adımlar atıyoruz. Bu üniversiteler ülkemizin dünyada bağımsız duruşunun mihenk taşı olacaktır. Araştırma üniversitelerinin belirleme sürecinde 58 devlet üniversitesi niyet beyanında bulundu. Sonunda 25 üniversite belirlendi.

Artık YÖK olarak uluslararası araştırma projelerine imza atıyoruz. Bütün bu çalışmalar ülkemizin gücüne önemli katkılar sağlayacaktır. 15 Temmuz'dan sonra Türkiyemize yabancı uyruklu öğrenci gelişi sayısında gerileme olacağı fikri oluştu. Geçen sene gelen öğrenci sayımızda ciddi bir artış oldu. Bu sevindiricidir.

Doktora öğrencisi ve danışman hocasının bu yıl birlikte ödüllendirilmesi kararı alındı.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Üniversite giriş sınavlarına da temas etmek istiyorum. Yükseköğretim dünyanın her yerinde dinamiktir, canlıdır. Bu durum birtakım değişiklikleri tabii olarak gündeme getirmektedir. Üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte daha yalın ve sade bir sistemi Türkiye'ye kazandırmanın kaçınılmaz olduğu da bir gerçektir.

"SINAVI 1 HAFTADA GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLAMAKTAYIZ"

Giriş sistemi şu an 2 aşamalı. İlki Mart diğeri Haziran ayında ve toplam 5 gün. Bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Sınavı 1 haftada gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bir değişiklik de puan türünde olacak. 18 puan türünü de azaltmayı planlıyoruz. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türü olacak. Türkçe ve Matematik, bu sınavın merkezinde olacak. Milyonlarca öğrenci ve aileye belirtmek isterim ki asla tedirgin olmasınlar, sorular aynen eskisi gibi Milli Eğitim müfredatından olacak.

Kaynak: haberinburada