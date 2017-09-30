YOLDA YÜRÜYEN KADINI, YUMRUKLA YERE SEREN MAGANDA KAMERAYA TAKILDI
İstanbul'da yolda yürüyen kadına önce omuz atan, kadının uyarması üzerine yumrukla darp eden saldırgan kameralara yansıdı. Sosyal medyada, vicdansız saldırganın bulunması için kampanya başladı.
İstanbul'da kadına şiddetin yeni bir örneği kameralara yansıdı. Ataşehir Ferhatpaşa mahallesinde meydana gelen olayda sırt çantası ile kaldırımda yürüyen bir adam, aynı kaldırımda karşıdan gelen genç kadına omuz attı.
UYARMASIYLA, NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Görüntülerde genç kadını kaldırımda sıkıştırarak omuz attığı anlaşılan saldırgan, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmek istedi.
Ancak genç kadın adamın kısa süreli şokun ardından olduğu yerde arkasını dönerek saldırganı uyardı.
Ne olduysa bundan sonra oldu.
GERİ DÖNÜP YUMRUKLA YERE SAVURDU
Bir anda hızla kadına doğru gelen saldırgan, attığı sert yumrukla kadını yere savurdu. Acımasız saldırının ardından yürümeye devam eden saldırgan, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.
Bir süre yerden kalkamayan kadına etraftaki vatandaşlar yardım etti. Çantası ve elindeki telefonu da savrulan kadın, zorlukla ayağa kalktıktan sonra yoluna devam etmeye çalıştı.
SOSYAL MEDYADA YAKALANMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI
Sosyal medyada, olaydan sonra yakalanamayan saldırganın bulunması için kampanya başlatıldı. Pek çok kullanıcı videoyu ilgili yetkililerle paylaşarak, saldırganın yakalanması için çağrı yaptı.
Kaynak: haberinburada
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