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YOZGATTA FECİ KAZA! YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE UÇTU


Yozgatta feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu
Tarih : 07 Eylül 2017, 01:40
Puan Ver : Yozgatta Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu(8/10)4

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

OTOBÜS ŞARAMPOLE UÇTU

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 HA 669 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat-Sivas karayolunun Akdağmadeni ilçesi Abdurrahmanlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

2 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sorgun, Akdağmadeni ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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