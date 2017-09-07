YOZGATTA FECİ KAZA! YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE UÇTU
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
OTOBÜS ŞARAMPOLE UÇTU
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 HA 669 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat-Sivas karayolunun Akdağmadeni ilçesi Abdurrahmanlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
2 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sorgun, Akdağmadeni ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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