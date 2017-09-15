Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin karayolu kenarına tuzakladığı uzaktan telsiz komutalı, el yapımı patlayıcı düzeneği, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği,Yüksekova-Şemdinli karayolu'nda güvenlik korucuları tarafından yapılan yol arama-tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcı ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada,Jandarma ekiplerinin PKKKCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 14.09.2017 günü İlimiz Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde yol arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik korucuları tarafından İlimiz Yüksekova İlçesi Demirkonak Köyü, Dara-2 Köprüsü Mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış vaziyette, 2 adet küçük tüp ile desteklenmiş 1 adet uzaktan telsiz komutalı EYP tespit edilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedirdenildi

Kaynak: haberinburada