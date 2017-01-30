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yunan cumhurbaşkanı'ndan türkiye'ye ab tehdidi

YUNAN CUMHURBAŞKANI'NDAN TÜRKİYE'YE AB TEHDİDİ

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının Kardak kayalıklarını ziyareti Yunanistan'da geniş yankı buldu. Yunan Genelkurmay Başkanlığı konuyla ilgili bilgilendirme yaparken, Yunan medyası konuyu manşetlerde işledi.

Tarih : 30 Ocak 2017, 17:08
Puan Ver : Yunan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye Ab Tehdidi(6/10)7


Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak ziyaretine Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi.



Açıklamada, Kardak ziyareti üzerine Yunan Deniz Kuvvetlerinin alarma geçtiği belirtildi.



Türk hücum botlarının bölgedeki varlığından tedirgin olan Yunan Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, Orgeneral Hulusi Akar'ın varlığından hiç bahsedilmedi.



Hulusi Akar'ın Kardak ziyareti de Yunan medyasında son dakika haberi olarak yer aldı bütün televizyon ve gazeteler ziyareti ilk haber verdi.



Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden Etnos: "Türkler işi nereye götürüyor?" başlığını attı. Gazete ayrıca 'Sultan'ın askerlerinden Kardak turu' yorumunda bulundu.



Eleftheros Tipos gazetesi de yine manşetten verdiği haberde, "Kardak'ta Türklerin iletişim gösterisi" yorumu yapıldı.



Yunan basınında ziyaretin, 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadesinin reddedilmesinin ardından gerçekleştiği vurgulanırken, "Mesajı alındı mı?" yorumları yapılıyor.



Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos yaptığı açıklamada, ziyaret ile Avrupa'nın kara sularının ihlal edildiğini savundu.



Yunan Cumhurbaşkanı ayrıca, bu tip durumların AB ile ilişkileri de etkileyeceğini söyledi.



 



kaynak:ahaber








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