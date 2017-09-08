Hint Okyanusu'nda, yaralı personeli için yardım isteyen Yunan bandıralı ticari geminin çağrısına, bölgede keşif gözetleme görevi icra eden TCG Giresun fırkateyni yanıt verdi.

Yunan ticaret gemisinin yardım çağrısına Türk fırkateyni koştu.

YUNAN GEMİSİNDEN YARDIM ÇAĞRISI GELDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Aden Körfezi'nde, bir Türk Tuğamiral tarafından komuta edilen Birleşik Görev Kuvveti emrinde Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekatına iştirak eden TCG Giresun, Hint Okyanusu'nda keşif gözetleme görevi icrası sırasında, Yunanistan bandıralı "Aegean Angel" isimli tankerden yaralı gemi personeli için acil yardım çağrısı aldı.

TÜRK FIRKATEYNİNDEN HELİKOPTER GÖNDERİLDİ

Yüksek süratle ticari gemiye yaklaşan fırkateynin helikopteri, kaza sonucu sol el başparmağı kopan ticari gemi personeli Yunanistan vatandaşı Vazoios Marcos'u almak üzere "Aegean Angel"e gönderildi.

HELİKOPTERLE ALINAN DENİZCİYE İLK MÜDAHALE GEMİDE YAPILDI

Kurtarma vinci vasıtasıyla helikoptere alınan Marcos, TCG Giresun'a nakledildi. İlk müdahalesi TCG Giresun'un askeri doktoru tarafından yapılan yaralı denizci, ileri tıbbi müdahale için en yakın liman olan Umman'ın Salalah'a intikale başladı.

Kaynak: haberinburada