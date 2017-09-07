10 günlük Kurban Bayramı tatilinde Yunanistan'a sadece kara ve denizyolu ile 110 bin kişinin gittiği, bu kişilerin krizdeki Yunanistan'a 500 milyon lira civarında para bıraktığı ortaya çıktı.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması en çok komşu Yunanistan'a yaradı.

110 BİN KİŞİ GİTTİ

Dünya gazetesinin çıkış kapılarının günlük verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre 9 günlük sürede Yunanistan'a kara ve deniz yolu ile 110 bin kişi tatile gitti.

500 MİLYON LİRA BIRAKTILAR

Bu kişilerin yaptığı harcama 500 milyon lira olarak tahmin edildi. Buna göre 10 günlük tatilden komşu Yunanistan önemli bir pay almış oldu.

27 BİN OTOMOBİL GEÇİŞ YAPTI

Gümrük Bakanlığı'nın sınır kapıları giriş çıkış istatistiklerine göre 25 Ağustos ile 2 Eylül arasındaki 9 günlük dönemde (Demiryolu ile çıkış yapılan Uzunköprü hariç) İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından 117 bin yolcu ve 27 bin 800 otomobil Yunanistan'a geçti.

Ağırlık İpsala'daydı. Sadece bu kapıdan 20 bin 347 otomobille 88 bin 190 kişi geçti.

İpsala sınır kapısından tatil öncesi normal dönemlerde günde ortalama 500'e yakın araç ve 2 bin 300 kişi geçiş yapıyorken 25 Ağustos'ta bu sayı 2 bin 674 araç ve 11 bin 567 kişiye fırladı. 26 Ağustos'ta zirve yaptı. 3 bin 69 araç ve 13 bin 814 kişi çıktı.

Yaz aylarında günde ortalama 367 otomobil ve bin 110 yolcu geçen Pazarkule sınır kapısında da tatilin başladığı 25 Ağustos'ta bin 135 oto ve 4 bin 884 yolcu Yunanistan'a geçti.

Böylece karayolu kapılarından toplamda 117 bin kişi geçmiş oldu. Normal dönem günlük geçiş sayıları düşüldüğünde her iki kara sınır kapısından 20 bin 131 oto ile 86 bin 224 kişinin ekstra olarak geçtiği anlaşılıyor.

DENİZDEN 25 BİN KİŞİ YUNANİSTAN'A GEÇTİ

Ege adalarına gitmek isteyenler, deniz sınır kapıları önünde yoğunluğa neden oldu.

İzmir'in Çeşme ve Balıkesir'in Ayvalık, Aydın'ın Kuşadası ilçelerinden feribotla yola çıkan yerli turist kafileleri, Yunanistan'ın en çok Midilli, Sakız ve Samos adalarını tercih etti.

Yunan yetkililerin verilerine göre Kurban Bayram'ında 25 bin Türk Kuzey Ege adaları Samos, Sakız ve Midilli'yi ziyaret etti. Midilli'ye 7 bin 627, Sakız Adası'na 9 bin 835 ve Samos'a 7 bin 360 Türk turist geçti.

Ağustos ayı boyunca bu üç adayı nüfusunun yüzde 28'i kadar Türk ziyaret etti.

Deniz yolu da dahil edildiğinde Yunanistan'a geçen Türk turist sayısı 110 bine dayandı.

Hava ve demiryolu ile de binlerce kişinin geçtiği tahmin ediliyor.

Oniki adalar olarak bilinen Dodekanisos adalarından Lipsi'de, Türk turist sayısı 600 kişilik ada nüfusuna ulaştı.

Bayramın ilk gününde adaya demir atan teknelerin yüzde 80'inin Türk bayraklı olduğunu söyleyen Lipsi Belediye Başkanı Fotis Mangos, "Dostlarımızı burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk ziyaretçilerimiz ada ekonomisi için büyük önem taşıyor" dedi.

TÜRK TURİST ARTIŞINDA YUNANİSTAN 1. SIRADA

Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2003 ile 2016 yılları arasında tatil için Yunanistan'ı tercih edenlerin sayısında yüzde 360 artış oldu.

2003 yılında 50 binden fazla Türk turist çeken yabancı destinasyonlar dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre bu dönemde yurt dışı tatil tercih edenlerin sayısı yüzde 120 artarken, Yunanistan ortalaması üçe katladı ve en çok artış olan destinasyon oldu.

Türk turist artışında birinci sıraya oturan Yunanistan'a giden toplam Türk turist sayısının bu yıl 1 milyonu bulması muhtemel gözüküyor.

"10 GÜNLÜK TATİLİN KONAKLAMA SEKTÖRÜNE KATKISI 1.5 MİLYAR LİRA"

Öte yandan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, 10 günlük bayram tatilinin konaklama sektöründe 1.5 milyar liralık ekonomik hareketlilik oluşturduğunu söyledi.

İşler, Kurban Bayramı tatilinde özellikle iç turizmin canlandığını, uygun fiyatlarla tatil şansı bulanların en çok Ege Bölgesi'ndeki tatil yörelerini tercih ettiğini söyledi.

Tatil nedeniyle iş hayatının durmasına rağmen turizm sektörünün canlandığını belirten İşler, "Turizmcinin bayramda yüzü güldü. 10 günlük bayram tatili konaklama sektöründe 1.5 milyar liralık ekonomik hareketlilik oluşturdu. Aynı dönemde kurban, otobüs, ulaşım, uçak bileti, benzin istasyonları gibi diğer sektörleri de hesapladığımızda bu rakamın 10 milyar liraya ulaştığını değerlendiriyoruz. Sektör olarak Türk ekonomisine katkı sağladık. Bacasız sanayi, ülkemizin ekonomik çarklarını yağladı" dedi.

Kaynak: haberinburada