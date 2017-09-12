YUNANİSTAN'A 55 GÖÇMEN KAÇIRMAYA ÇALIŞAN İNSAN TACİRİ ALMAN ÇIKTI!
Aydın'ın Kuşadası Körfezi'nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 55 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan Alman uyruklu bir kişi ise göçmen kaçakçısı çıktı.
SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ 55 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI
Bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçtığı yolunda bir ihbar alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Kuşadası Körfezi'nde havadan ve karadan yapılan kontrollerle kaçak göçmenleri Davutlar açıklarında durduran sahil güvenlik ekipleri, bot içerisinde bulunan 24'ü çocuk, 12'si kadın toplam 55 kişiyi gözaltına aldı.
İNSAN KAÇAKÇISI ALMAN ÇIKTI
Operasyon sırasında ayrıca insan kaçakçısı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişinin Alman uyruklu olduğu ortaya çıktı. 51 Suriye, 3 Afgan ve 1 İran uyruklu toplam 55 kaçak göçmen, sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alındıktan sonra il göçmen bürosuna teslim edildi. Öte yandan operasyonun havadan çekilmiş görüntüsü ise medyayayla paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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