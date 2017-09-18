YUNANİSTAN'DA MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILAN İKİ TÜRK, CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ
Atina-Makedonya haber Ajansı'na göre, Yunanistan'a yasa dışı yollarla göçmen götürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan iki Türk vatandaşı, Halkidiki bölgesindeki Kassandra Açık cezaevi'nden kaçtı.
AKŞAM SAYIMINDA ORTAYA ÇIKTI
Biri Mart'ta, diğeri Temmuz'da yakalanan 24 ve 33 yaşlarındaki hükümlüler, hapishanenin bostanında çalıştıkları esnada gözetim görevlilerinin denetiminden sıyrılıp kaçmayı başardı.Akşam sayımı sırasında kaçtıkları anlaşılan firarilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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