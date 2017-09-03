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YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜLER! ZİFTE SAPLANAN 3 DANA TELEF OLDU


Yürek Sızlatan Görüntüler! Zifte Saplanan 3 Dana Telef Oldu
Tarih : 03 Eylül 2017, 19:20
Puan Ver : Yürek Sızlatan Görüntüler! Zifte Saplanan 3 Dana Telef Oldu(7/10)3

Ardahan'da sürüden ayrılıp kaybolan danalar, zifte saplanmış halde bulundu.

OTLATMAK İÇİN ÇIKARMIŞTI, SÜRÜDEN AYRILIP KAYBOLDULAR

Ardahan merkeze bağlı İnönü Mahallesi'nde oturan Rüştü Mahim'in 9 gün önce otlatmak için çıkardığı hayvanları arasındaki 3 dana sürüden ayrılarak kayboldu.

3 DANA ZİFTE SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU

Kaybettiği hayvanlarını aramaya çıkan 53 yaşındaki Rüştü Mahim, danaları evine 200 metre uzaklıkta yaklaşık yarım metre derinliğe dökülen zifte saplanmış halde buldu. Hayvanlarını telef olduğunu gören Rüştü Mahim, polislere haber vererek yardım istedi.

ZİFTİ DÖKENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Çevre yolu yapım çalışmalarının olduğu yolun kenarına dökülen ziftin kimler tarafından döküldüğünü bilmediğini, dökenlerden şikayetçi olduğunu belirten Mahim, "Bu hayvanların günahı ne? Feci şekilde can vermişler. Bunu yol yapan firma dökmüşse, bunu yok etmesi gerekirdi. En azından üzerini toprakla kapatması gerekir. Hayvanlarım telef olmuş. Zararım 20 bin lira civarında. Böyle bir ihmalkarlık olamaz. Yetkililerden yardım istiyorum. ya buraya bir çocuk düşse, kimse kurtaramaz." diye dert yandı.

Şikayet üzerine gelen polis tutanak tutarak gerekli inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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