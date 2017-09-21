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Yurt Dışına Çıkış Yasağı Olan Tanju Çolak, ABD'de Evlenen Oğlunun Düğününe Gidemedi

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI OLAN TANJU ÇOLAK, ABD'DE EVLENEN OĞLUNUN DÜĞÜNÜNE GİDEMEDİ

Çek-senet mafyasına yönelik soruşturmada yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan eski gol kralı Tanju Çolak, ABD'de evlenen oğlunun düğününe gidemedi.

Tarih : 21 Eylül 2017, 12:20
Puan Ver : Yurt Dışına Çıkış Yasağı Olan Tanju Çolak, Abd'de Evlenen Oğlunun Düğününe Gidemedi(5/10)1

Galatasaray ve Fenerbahçe'de top koşturan Tanju Çolak, Haziran'da çek-senet mafyasına yönelik soruşturmada gözaltına alınmış ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Çolak bu yüzden ABD'de evlenen oğlunun düğününe gidemedi.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt yazısında yaşananları özetle şöyle anlattı:

AİLEDEN KIZ KARDEŞİ İLE ARKADAŞLARI ŞAHİTLİK ETTİ

"Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu Tanju Çolak, kayınpeder oldu ama gıyabında! Hatırlarsınız; Tanju Çolak'ın oğlu Anıl'ın, Amerikalı avukat Emily Wolfford ile Amerika Maryland'de evleneceğini, ancak Tanju Çolak'ın yurt dışı yasağı yüzünden oğlunun bu mutlu gününe şahitlik edemeyeceğini yazmıştım. Dediğim gibi oldu... Anıl ile Emily, pazar günü Maryland'deki Ceresville Mansion'da vuslata erdi. Çiçeği burnunda damat Anıl'ın mutluluğuna, aileden sadece kız kardeşi Melis ve arkadaşları şahitlik edebildi. Kim bilir çift, belki bir düğün de Türkiye'de yapar."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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