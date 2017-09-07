Yine bir öğrenci yurdu yine taciz skandalı... Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir yurtta yaşanan utanç verici olayın zanlısı, çocukların emanet edildiği yurdun müdürü çıktı.

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO İZLETİP TACİZDE BULUNDU

Olay, geçen Salı akşamı ilçedeki Özel Hayrünnisa Gölbaşı Erkek Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre yurt müdürü İ.T., erkek öğrencilere cinsel içerikli video izletip istismarda bulundu.

ÇOCUKLAR AİLELERİNE ANLATINCA MÜDÜR GÖZALTINA ALINDI

10 yaşlarındaki 2 erkek öğrencinin durumu anlattığı ailelerin şikayeti üzerine yurt müdürü İ.T. gözaltına alındı. Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Besni ilçemizde bulunan özel bir Öğrenci Yurdu'nda vuku bulduğu iddia edilen olayla ilgili olarak Besni Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu olan özel öğrenci yurdunun müdürü gözaltına alınmıştır. Ayrıca idari soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak: haberinburada