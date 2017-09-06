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Yürüyüş kabusa döndü, 4 saat ecel terleri döktü

YÜRÜYÜŞ KABUSA DÖNDÜ, 4 SAAT ECEL TERLERİ DÖKTÜ

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ballıkayalar'da düşerek yaralandıktan sonra mahsur kalan şahıs, AFAD ekiplerince 4 saatte kurtarıldı.

Tarih : 06 Eylül 2017, 11:50
Puan Ver : Yürüyüş Kabusa Döndü, 4 Saat Ecel Terleri Döktü(9/10)5

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ballıkayalar'da düşerek yaralandıktan sonra mahsur kalan şahıs, AFAD ekipleri 4 saatlik operasyonla kurtardı.

MAHSUR KALDI

Gebze Ballıkayalar'da düşerek kayalık alanda mahsur kalan şahıs, AFAD ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın son günü 5 kişilik bir arkadaş grubuyla Gebze Ballıkayalar'a giden Enis T. (29), kayalıklardan düşerek ayağını kırdı. Yaralanan şahıs kendi imkanları ve arkadaşlarının da yardımıyla kurtarılamayınca AFAD ve 112 Acil ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 SAATLİK OPERASYONLA KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kayalıklarda ayağı kırılan Enis T.'yi kurtarmak için operasyon başlattı. Yaralı şahıs bulunduğu bölgeden sedyeyle alınarak kanyon içerisinde 1,5 km ilerideki güvenli bölgeye taşındı. Yaklaşık 4 saatlik bir operasyonla kurtarılan Enis T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Enis T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

PROFESYONEL SPORCULAR İÇİN BİLE TEHLİKELİ

Öte yandan Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, hafta sonlarında ve tatillerde özellikle tercih edilen Gebze Ballıkayalar bölgesinin uçurumlar ve yüksek kayalıklar barındırdığına dikkat çekerek vatandaşları daha önce can güvenliği açısından dikkatli ve duyarlı olmaya çağırmıştı.

Profesyonel sporcular için bile gerekli önlemler alınmadığında riskler barındıran bölgenin tecrübesi olmayan vatandaşlarca tedbirsiz şekilde spor ve macera amaçlı olarak kullanıldığını Haziran ayında ilgili kurumlarla da paylaşan AFAD, daha acı vakalarla karşılaşmamak için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve riskli bölgelerin vatandaşlara kapatılması talebini yineledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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