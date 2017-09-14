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Yusufeli Barajı'nda 50 Bin Konuttaki Kadar Beton Kullanılacak

YUSUFELİ BARAJI'NDA 50 BİN KONUTTAKİ KADAR BETON KULLANILACAK

270 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını kazanacak Yusufeli Barajı'nda, 150'şer metrekarelik 50 bin konuttaki kadar beton kullanılacak.

Tarih : 14 Eylül 2017, 17:20
Puan Ver : Yusufeli Barajı'nda 50 Bin Konuttaki Kadar Beton Kullanılacak(10/10)6

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Artvin'de inşa edilen ve tamamlandığında 270 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı ünvanını kazanacak olan Yusufeli Barajı'nda 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Kullanılacak bu beton ile konut yapılacak olsaydı 50 bin adet konut inşa edilebilecekti.

ÜLKE EKONOMİSİNE YILLIK 330 MİLYON LİRA KATKI VERECEK

Yusufeli Barajı ve HES çift eğrilikli ince kemer baraj tipinde olup, 270 metre yüksekliği ile tamamlandığında kendi sınıfında Dünya'nın en yüksek 3., Türkiye'nin ise en yüksek barajı ünvanını kazanacak. 540 MW kurulu gücü ile yılda 1 milyar 827 milyon kiloWatt.saat enerji üretimiyle ülkemiz ekonomisine yılda 450 milyon lira katkı sağlayacak olan bu proje kendisini 7 yılda amorti edecek. Şu an itibariyle yüzde 64 fiziki gerçekleşme sağlanan barajda bugüne kadar 350 bin metreküplük beton dökümü yapıldı.

SINIFINDA DÜNYANIN EN YÜKSEK 3. BARAJI OLACAK

Çoruh Nehri'nin daha önce çılgınca boşa aktığını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise "Çoruh'ta Muratlı, Borçka ile Deriner Barajı ve HES'i inşa ederek halkımızın hizmetine sunduk. Şimdi ise Türkiye'nin en çılgın akan bu nehrine yeni bir gerdanlık daha takıyoruz. Yusufeli Barajı ve HES projesi tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, Dünyada ise kendi kategorisinde 270 metre yüksekliği ile Çin'de yer alan Xiowan (292 m) ve Gürcistan'da yer alan Inguri (272 m) barajlarından sonra en yüksek 3. baraj olacak" dedi.

KULLANILACAK BETON İLE 150 M2'LİK 50 BİN KONUT İNŞA EDİLEBİLİYOR

Bu devasa yapının vatandaşlarımıza büyüklüğünü anlatabilmek için bazı kıyaslamalara gitmek gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Baraj gövdesinde kullanılacak toplam beton miktarı 4 milyon metreküpü bulacak. Kullanılacak bu beton ile 2 bin 500 adet 5 katlı ve her katta 150 m'den oluşan 4 daireli bina yapılabilir. Bu da 50 bin adet 150 m'lik konuta denk geliyor. Yusufeli Barajında, bütün üniteler dahil edildiğinde ise yaklaşık olarak toplam 5 milyon metreküp beton kullanılacak" değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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