Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

yüzde 100 yerli füze savunma sistemi borada sona gelindi

YÜZDE 100 YERLİ FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ BORADA SONA GELİNDİ

"Bora" ismi verilen ve şimdiye kadar hiç duyurulmayan füze savunma sistemi projesinde sona gelindi

Tarih : 31 Ocak 2017, 15:35
Puan Ver : Yüzde 100 Yerli Füze Savunma Sistemi Borada Sona Gelindi(10/10)10


2009 yılından bu yana çalışmaları sır gibi saklanan yüzde 100 yerli füze savunma sistemi projesi olan "Bora"nın tamamlanmak üzere olduğu ortaya çıktı. Tasarım ve üretimi Roketsan tarafından gerçekleştirilen projenin, Savunma Sanayi Müsteşarlığı internet sitesinde yayınlanana kadar kimse adını dahi bilmiyordu.



Henüz tüm özellikleri bilinmiyor olsa da, uzun menzilli olması, 1000 kilometrenin üzerindeki hedefleri vurma kapasitesi olduğunu gösteriyor. Bu da füze sisteminin minimum menzilde bile Şam, Bağdat, Tahran, Kahire hatta Roma'yı dahi menzili içerisinde görmesini sağlıyor.



Savunma kaynakları füze sistemlerinin TSK'ya teslim edilip edilmediği konusunda herhangi bir bilgi vermekten kaçınıyor. Ancak sitedeki açıklamada, "Teslimatlar proje takvimine uygun olarak devam etmektedir" ifadeleri yer alıyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Yüzde  100  Yerli  Füze  Savunma  Sistemi  Borada  Sona  Gelindi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER