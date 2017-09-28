Türkiye ekonomisinin lokomotifi otomotiv sektörü vergi artışından bir türlü kurtulamıyor. Geçen yıl ÖTV'de yapılan değişiklikle matraha dayalı vergilendirmeye geçilmiş ve oranlarda ciddi artışlar yaşanmıştı. 2017'nin ilk yarısında bu artışla önemli kayıplar yaşayan otomotiv sektörü, hükümetin matraha dayalı ÖTV sisteminden vazgeçmesi, vergide indirim bekliyordu. Ancak yeni torba yasa ile yeni vergi zamları yapıldı.

İŞTE MOTOR BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE VERGİ ARTIŞLARI

Maliye Bakanı Ağbal, binek otomobillerin MTV'sini gelecek yıl yüzde 40 artıracaklarını bildirdi. Ağbal'ın açıklamasına göre 1-3 yaş arası araçların vergisi 1300 cc'nin altındakiler için 646 liradan 904 liraya çıkacak. 1300-1600 cc arasındaki araçların vergisi 1035 liradan 1449 liraya, 1601-1800 cc arasındaki araçların vergisi de 1827 liradan 2.557 liraya yükselecek. Yeni düzenlemeyle 1-3 yaş arasındaki otomobillere 2018'den itibaren 258 TL ile 9 bin 434 TL arasında MTV zam gelecek. Bunun da satışlarda yüzde 10-15'lik kayıp yaratması bekleniyor.Ağbal, 1 Ocak 2018'den itibaren binek otomobillerde artık motor silindir hacmi yanında aracın vergisiz değerinin de ödenecek vergide belirleyici olacağını söyledi. Ağbal, "Değer arttıkça, vergide yüzde 10 ve yüzde 20 artış olacak" dedi.

Kaynak: haberinburada