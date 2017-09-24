YÜZDE 8 OY KAYBEDEN MERKEL'DEN ACI İTİRAF: BEKLEMİYORDUK!
Almanya'da sandıklar kapandı. Yüzde 8 oy kaybeden Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) yüzde 32.5 oy aldı. Merkel'in koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 21 oy aldı. Tarihinin en düşük oyunu alan SPD hükümetten çekileceğini duyurdu.
AŞIRI SAĞCI PARTİ YÜZDE 13 OY ALDI
Öte yandan 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'da ilk kez aşırı sağcı bir parti meclise girdi. Aşırı sağcı Almanya için altenarnatif Partisi (AfD) yüzde 13 oy aldı.
"DAHA İYİ BİR SONUÇ BEKLİYORDUK"
İlk sonuçların ardından açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AfD'nin parlamentoya girmesinin 'büyük bir sorun' olduğunu belirtti. "Daha iyi bir sonuç bekliyorduk" diyen Merkel, AfD partisine giden oyları geri kazanma sözü verdi.
Kaynak: haberinburada
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