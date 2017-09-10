YÜZÜ KEDİYE BENZEYEN TIRTIL, GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR
Küçük Çalı Perisi cinsi kelebeğin tırtıl hali kediye benzetilince sosyal medyada çokça yer buldu.
Küçük Çalı Perisi cinsi kelebeğin larva halinin kediye benzemesi insanların dikkatini çekti.
YÜZÜ KEDİYE BENZİYOR
Bilimsel adı, Bicyclus Anynana olan Küçük Çalı Perisi'nin kelebeğe dönüşmeden önceki tırtıl hali oldukça ilgi çekti. Tırtıl halinin yüzünü kediye benzetenlerin sayısı ise hiç de az değil.
DİĞER ADI; HELLO KITTY TIRTILI
"Hello Kitty Tırtılı" olarak da adlandırılan bu kelebek cinsi kışın mat renklerdeyken yazın daha parlak renklere bürünüyorr ve kanatlarında büyük göz yuvarlakları oluşuyor.
Larvadan çıktıktan 2 hafta sonra olgunluğa erişen Küçük Çalı Perisi, vahşi ortamda yaklaşık 183 gün yaşayabiliyor.
Kelebeğe dönüştüğündeyse kahverengi oluyor;
Kış mevsiminde daha matken,
Yaz ayları geldiğinde kanadının üstündeki göz sayısı artıyor ve daha parlak bir görünümü oluyor;
Kaynak: haberinburada
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